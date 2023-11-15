İzmit Belediyesi ve TEMA Vakfı iş birliğiyle Erozyonla Mücadele Haftası Bisiklet Turu düzenlenecek

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve TEMA Vakfı Kocaeli İl Temsilciliği iş birliğiyle pazar günü Erozyonla Mücadele Haftası Bisiklet Turu düzenlenecek.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü öncülüğünde her pazar günü düzenlenen bisiklet turunda bu hafta sonu pedallar erozyonla mücadele için çevrilecek. Bisiklet turu, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) İl Temsilciliği ile her yıl kasım ayında yapılan "Dünya Erozyonla Mücadele Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenecek. Programa, TEMA Gönüllüleri ve Kocaeli Üniversitesi Genç TEMA topluluğu katılacak ve etkinlikte erozyonla mücadele konusunda farkındalık oluşturulacak. Bisiklet turu, pazar günü saat 09.00'da Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pistinden başlayacak.

HÜRRİYET, TÜM BİSİKLETSEVERLERİ DAVET ETTİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında pedallarımızı topraklarımız için çevireceğiz" diyerek, İzmitli tüm bisikletseverleri,Erozyonla Mücadele Haftası Bisiklet Turu'na davet etti.