İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmitli Pehlivanları Kırkpınar'a Uğurladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek İzmit Belediyesporlu pehlivanları Edirne'ye uğurladı. Başkan Hürriyet, pehlivanlara başarılar dileyerek güvenlerini ifade etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek İzmit Belediyesporlu pehlivanları Edirne'ye uğurladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 7-8-9 Temmuz günlerinde düzenlenecek 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkacak olan İzmitli pehlivanları Edirne'ye uğurladı. Güreş Takımı Sorumlusu Bayram Güreşen önderliğinde mücadele edecek sporculara başarılar dileyen Başkan Hürriyet, "Pehlivanlarımıza güveniyoruz. Büyük bir inançla mücadele edecekler" dedi.

HÜRRİYET: "GÜZEL BAŞARILARLA DÖNECEKLERİNE İNANIYORUZ"

Başkan Hürriyet, "Bütün pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Kırkpınar'da bizi en iyi şekilde temsil edeceklerine ve güzel başarılarla döneceklerine inanıyoruz. Onlara güveniyoruz. Onlar da kendilerine güveniyor. Büyük bir inançla mücadele edecekler. Ata sporumuza destek olmak adına verdikleri mücadele için de hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KARDAŞ: "MADALYA VE KUPALARLA GERİ DÖNECEKLER"

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, "Pehlivanlarımız yıl boyu katıldıkları turnuvalarda madalyalar getirdi. Kırkpınar'a katılmayı hak eden pehlivanlarımızı Edirne'ye uğurluyoruz. İnşallah yine madalya ve kupalarla geri dönecekler" dedi.

ERENKAYA: "EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya ise "Göreve geldiğimizden bu yana Fatma Başkanımız Ata sporumuz olan güreşe desteğini her geçen gün arttırarak veriyor. Türkiye Yağlı Güreş Federasyonu çatısı altında Manavgat'ta başlayan, Sekapark ve Gaziantep'te devam eden güreşlerin finalini Kırkpınar'da başarılı bir şekilde yapacağız. Pehlivanlarımızla güzel İzmit'imizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.