İzmirspor ve İzmir Çoruhlu FK'nın Birleşme Görüşmeleri Başladı

İZMİR futbolunun en köklü takımlarından İzmirspor'un yıllar sonra profesyonel lige dönme ihtimali gündeme geldi. Geçen sezon 3'üncü Lig'de mücadele eden, yeni sezon öncesi henüz bir adım atmayan İzmir Çoruhlu FK'nın futbolda İzmirspor'la birleşmesi için girişimlerin başladığı öğrenildi. İzmirspor Başkanı Nedim Topaloğlu ve İzmir Çoruhlu FK Başkanı Ahmet Çoruhlu'nun görüşme halinde olduğu ifade edildi. Geçen sezondan elinde futbolcu kalmayan, eski oyuncularına da borçları bulunan Çoruhlu FK'nın borçları ve Ahmet Çoruhlu'nun birleşmeden istediği yüzde 25'lik payın görüşmelerde pazarlığı zorlaştırdığı ifade edildi.

2010'DAN BERİ AMATÖRDE

İzmir'de 1923 yılında kurulup, 2010'da tarihinde ilk kez amatör lige düşen İzmirspor, 15 senedir profesyonel lige dönemedi. İzmir ekibi halen Bölgesel Amatör Lig'de yer alıyor. Daha önce adı Bergama Belediyespor olan Çoruhlu FK ise önce Bergama FK, ardından Ahmet Çoruhlu'nun kulübü devralmasıyla İzmir Çoruhlu FK ismini almıştı. Kulüp geçen yıl Bergama'dan İzmir merkezine taşınarak maçlarını Bornova Stadı'nda oynadı.