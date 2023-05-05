İzmirspor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

Türk futbolunun en köklü kulüplerinden İzmirspor, Süper Amatör Lig'den 1 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) dönmenin sevincini yaşıyor. Geçen sezon statü gereği küme düşme üzüntüsü yaşayan İzmirspor, Süper Amatör Lig Play Off A Grubu'nu ikinci sırada tamamladıktan sonra Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Grup'taki İzmir takımları arasında üçüncü sırayı alan Bornova Yeşilovaspor'la Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynadığı baraj maçını 1-0 kazanarak tekrar BAL'a çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, 2023-2024 sezonunda Tire Futbol Kulübü, Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor, Bayındırspor ve Asarlık Gençlikspor ile birlikte İzmir'i Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek altıncı takım oldu.

Temelleri 9 Eylül 1923'te atılan İzmirspor, 100'üncü yılını kutlamaya hazırlandığı sezon öncesi çifte mutluluk yaşadı. 1959 yılında evinde Beykoz 1908 ile bugünkü adıyla Süper Lig'in ilk maçına çıkarak, Özcan Altuğ ile lig tarihinin ilk golünü atıp, ligin ilk galibiyetini alan İzmirspor, toplamda 10 sezon en üst kategoride mücadele etti. TFF 3'üncü Lig'de 2009-2010'da küme düştükten sonra bir türlü profesyonel lige dönemeyen lacivert-beyazlılar, Türk futbolunun Taçsız Kral lakaplı unutulmaz ismi Metin Oktay'ı da kendi bünyesinden çıkardı. İzmirspor, profesyonel liglerden düşmesinin ardından 2016-2018 yılları arasında da İzmir Süper Amatör Lig'de yer almıştı. Baraj maçını kaybeden Bornova Yeşilova ise yıllar sonra Süper Amatör'e geriledi.

Topaloğlu mesajında, "Mağlubiyetlerimiz, bizleri daha da güçlü ve kararlı hale getirdi. Bizimle beraber olan tüm sporcularımız, teknik ekibimiz, yöneticilerimiz ve taraftarlarımızın destekleri bizi bu şampiyonluğa taşıyan en büyük güçtü. Sizlere söz veriyoruz ki bu şampiyonluk sadece bir başlangıçtır. Gelecekte daha büyük hedeflere yürümek için hep birlikte çalışacağız. Bizler camiamızın tüm fertleri olarak gelecekte de aynı birlik ve beraberlik içinde başarıdan başarıya koşacağız. Sonsuz sevgi ve saygılarımızla" ifadelerini kullandı.