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İzmirli cimnastikçilerden madalya yağmuru

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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İzmirli cimnastikçilerden madalya yağmuru

Türkiye'nin sporda uluslararası alanda gururu olan İzmirli cimnastikçiler, 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda tarih yazdı.

Türkiye'nin sporda uluslararası alanda gururu olan İzmirli cimnastikçiler, 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda tarih yazdı. Cezayir'de 25 Haziran'da başlayıp 5 Temmuz'da bitecek oyunlara takım halinde şampiyon olup ülkemize oyunlardaki tarihinin ilk takım madalyasını getirerek başlayan erkek cimnastikçilerimiz, bireysel finallerde de şov yaptı. İzmir'de yetişen sporcular bireysel yarışları 4 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalyayla tamamlarken, toplam 11 madalyayla ülkemizi Akdeniz Oyunları'nda madalya sıralamasında İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Hırvatistan, Bosna, Slovenya, Mısır, Cezayir, Fas gibi 21 ülkenin arasında zirveye çıkardı.

Tarihte ilk kez cimnastikte tüm aletlerde madalya alan millilerimizden İzmir'de yetişen Mısır asıllı sporcu Adem Asil, genel tasnif ve atlama masasında altın, halka ve barfikste gümüş, yer aletinde bronz madalyayı boynuna taktı. Adem, takım altınıyla birlikte oyunlarda toplam 6 madalya kazandı. Üst üste 2 Avrupa şampiyonluğu ve Tokyo 2020 Olimpiyatları üçüncülüğüyle tarihe geçen Ferhat Arıcan, takım yarışlarındaki altının yanı sıra paralel barda altın, kulplu beygirde bronz alarak Akdeniz Oyunları'nı 3 madalyayla bitirdi. Türkiye'nin ilk dünya ve Avrupa şampiyonu İbrahim Çolak, bireyselde yine halkada altını bırakmadı. Dünya ikincisi Ahmet Önder, yer aletinde gümüş, barfikste bronz madalyayı boynuna geçirdi.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Akdeniz Oyunları Cezayir Türkiye Spor Haberler

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