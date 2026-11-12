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İzmir Valiliği erkek voleybol takımı Ege Bölgesi'nde set vermeden şampiyon oldu

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İzmir Valiliği erkek voleybol takımı, 4. Kamu Spor Oyunları Ege Bölgesi turnuvasında şampiyon oldu. Afyonkarahisar'da 10 takımın katıldığı organizasyonda tüm maçlarını set vermeden kazanan takım, 18-23 Kasım'daki Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları'nın Ege Bölgesi voleybol turnuvasında, İzmir Valiliği erkek voleybol takımı şampiyon oldu.

Afyonkarahisar Tınaztepe Spor Salonu'nda oynanan ve bölge illerinin birincileri ile ikincilerinden oluşan 10 takımın katıldığı organizasyonda İzmir Valiliği, tüm karşılaşmalarını set vermeden kazanarak birinciliği elde etti.

Turnuvada Fethiye Kaymakamlığı ikinci, Denizli Valiliği üçüncü, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise dördüncü sırayı aldı.

İzmir Valiliği, 18-23 Kasım'da 7 bölgeden 14 takımın katılımıyla ev sahipliğini üstleneceği Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Kaynak: AA
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