İzmir Spor Zirvesi, Spor Kültürünü Güçlendirmek İçin Toplandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde düzenlenen ve spor camiasından çok sayıda ismin katıldığı İzmir Spor Zirvesi başladı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki zirvenin açılışında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, Türkiye'de son dönemde spor altyapısının çok iyi bir duruma geldiğini söyledi.

Elban, altyapı konusunda bir eksiğin kalmadığını belirterek, "Ancak arzu ettiğimiz başarı henüz beklediğimiz düzeyde değil. O zaman sporla ilgili başka şeyler de konuşmamız gerekiyor. Her şeyden önce sporla ilgili bir spor ahlakının oturması, Aziz Atatürk'ün sporcunun sadece zeki ve çevik olması değil, aynı zamanda ahlaklı olması vurgusu bu anlamda önemli. Spor kültürünün hem spor insanları arasında hem de tüm insanlar arasında yerleştirilmesi gerekiyor." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu da özel bir şehir konumundaki İzmir'in sadece sporda değil, birçok alanda marka olduğunu söyledi.

İzmir'den yetişen birçok sporcunun Türkiye'nin sportif gelişimine önemli katkı sağladığını belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün hep birlikte Türkiye'nin spor geleceğine yön verme ve İzmir'imizin spor yarınlarını güçlendirme noktasında bir araya geldik. Türkiye'nin spor kültürünü güçlendirmek, spor kültürünü daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımak amacıyla hep birlikte sorumluluklar üstlendik. O yüzden bugünkü bu birliktelik sadece bir etkinlik değildir. Aynı zamanda spor dünyasında nasıl bir geleceği hedeflediğimiz, nasıl bir vizyonu paylaştığımızın da göstergesidir."

Kasapoğlu, Halkapınar'da yapımı süren havuz inşaatının 3 ay içinde tamamlanmasının planlandığını, Alsancak'taki diğer yüzme havuz inşaatının da yüzde 30 seviyesine ulaştığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise zirvenin İzmir'de spor alanında yapılacaklarının planlanması açısından son derece değerli olduğunu belirterek, "Bir süre sonra dönüp bakıldığında İzmir Spor Zirvesi'nin ne kadar önemli olduğunu, kenti ne kadar değiştirdiğini çok daha iyi göreceğiz." diye konuştu.

2023 Avrupa Futbol Şampiyonası

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de zirvenin Türkiye'nin spor kültürünü geliştireceğini belirterek, "Buluşmamızın temel sebebi sadece geçmiş başarılar değil, gelecekte neler başarabileceğimizi planlamak ve sporun toplum üzerindeki dönüştürücü gücünü daha da derinlemesine incelemektir." dedi.

Türkiye'nin İtalya ile 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Özgener, "Bu organizasyonda ev sahibi kentler arasında İzmir'in de olması gerektiğinin altını bugün özellikle çizmek istiyorum. Avrupa Şampiyonası'ndaki maçların oynanacak kentlerle ilgili kararın gözden geçirilmesi için gerekli girişimleri hep beraber kuvvetli bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarından önce saygı duruşu yapılmaması ve İstiklal Marşı okunmaması gerekçesiyle Tugay kürsüye çıktığı sırada bir katılımcı tepki gösterdi. Bunun üzerine Tugay'ın çağrısıyla saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

İzmir Spor Zirvesi 2024

Zirvede "Sporda altyapı ve kurumsallaşma", " Türkiye'de cimnastik," "Sporun güçlü kadınları", "Olimpiyatlardaki gururlarımız", "Paralimpik gurur", "Voleybolun yolcuğu" ve "Efsanelerle futbol" başlıklı oturumlar yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik direktörler Fatih Terim ve Mustafa Denizli, Artistik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin, A Milli Kadın Voleybol ve Fenerbahçe Medicana Menajeri Pelin Çelik, eski milli voleybolcu Özlem Özçelik, milli sporcular Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Buse Tosun Çavuşoğlu, Nafia Kuş Aydın, Bengisu Avcı, Ersu Şaşma, Nisanur Erbil, Alican Kaynar, Aysel Özgan, Kübra Korkut, Sümeyye Boyacı ve Uğurcan Özer, zirvede konuşma yapacak.