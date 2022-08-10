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İzmir spor: Menemen FK, Ziya Alkurt'u kadrosuna kattı

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İzmir spor: Menemen FK, Ziya Alkurt'u kadrosuna kattı

İzmir haber... Menemen Futbol Kulübü, 31 yaşındaki kanat oyuncusu Ziya Alkurt'u kadrosuna katarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Menemen Futbol Kulübü, 31 yaşındaki kanat oyuncusu Ziya Alkurt'u kadrosuna katarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK'da transfer harekatı sürüyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Keçiörengücü forması giyen Ziya Alkurt'u kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 31 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transfer Menemen FK'nın yaz transfer dönemindeki 18. transferi oldu.

Kariyerine Akçaabat Sebatspor altyapısında başlayan Ziya Alkurt, Sümenespor, 1461 Trabzon, Beşikdüzü, Bayrampaşa, Orduspor, Giresunspor, Denizlispor, Kayserispor, Altay ve Keçirörengücü takımlarının formalarını giydi. 11'i Süper Lig olmak üzere toplam 309 maça çıkan tecrübeli golcü, 61 kez gol sevinci yaşadı. Ziya Alkurt, 2018-2019 sezonunda Denizlispor ile TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu ZİYA ALKURT Menemen İzmir Spor Haberler

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