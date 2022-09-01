İzmir spor haberleri | Pınar Karşıyaka'ya genç takviye
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Edinilen İzmir haberine göre Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçen sezon Semt77 Yalovaspor forması giyen 22 yaşındaki kısa forvet Ergi Tırpancı'yı renklerine bağladı.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçen sezon Semt77 Yalovaspor forması giyen 22 yaşındaki kısa forvet Ergi Tırpancı'yı renklerine bağladı.
Fenerbahçe altyapısında yetişip 2017 yılında bu kulüpte profesyonel olan 2.03 boyundaki oyuncu, daha önce OGM Ormanspor ve Afyon Belediyespor'da da oynadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor