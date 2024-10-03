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İzmir Kadınlar Sutopu Turnuvası'na Ev Sahipliği Yapacak

İzmir Kadınlar Sutopu Turnuvası'na Ev Sahipliği Yapacak
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4-6 Ekim tarihlerinde Kültürpark Celal Atik Yüzme Havuzu'nda düzenleyeceği Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası ile Yunanistan'dan takımları ağırlayacak.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. İzmir Göztepe Rotary iş birliği ile Kültürpark Celal Atik Yüzme Havuzu'nda 4-6 Ekim tarihlerinde Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası düzenlenecek. Turnuvaya geçen sezon Len Challenger Cup'ı ülkemize getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Takımı'nın ev sahipliğinde Yunanistan'dan Olympiakos, Pekev ve Chania takımları katılacak. Çok önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapacaklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Antrenörü Evangelos Pateros, "Yunanistan ve Türk takımları bu turnuvada boy gösterecek. Len Challenger Cup hazırlıkları öncesinde tüm takımlar ciddi hazırlık maçlarına çıkacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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