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İzmir'in kurtuluşu voleybolla taçlandı

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İzmir'in kurtuluşu voleybolla taçlandı
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9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nun 104'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Sultanlar Ligi ekibi Aras Kargo SK'nın ev sahipliğinde Göztepe ve Altınordu'nun katılımıyla yapılan dostluk maçı alkış topladı.

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nun 104'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Sultanlar Ligi ekibi Aras Kargo SK'nın ev sahipliğinde Göztepe ve Altınordu'nun katılımıyla yapılan dostluk maçı alkış topladı.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki etkinlikte karma takımlar arasında gösteri maçı oynandı. 'Tek Ruh, Tek Takım' sloganıyla düzenlenen organizasyonda voleybolcular dostluk mesajları verdi. Birlik ve beraberlik örneği sergileyen İzmir kulüpleri, "9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlu olsun" pankartıyla hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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