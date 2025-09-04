İzmir'in Kurtuluşu İçin Voleybol Etkinliği

Haberler

Aras Kargo Spor Kulübü, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül'de, Altınordu, Arkas Spor, Göztepe ve Karşıyaka ile birlikte büyük bir voleybol organizasyonu düzenleyecek.

SULTANLAR Ligi'nde İzmir'i temsil eden Aras Kargo Spor Kulübü, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül'de kentin köklü kulüpleriyle birlikte önemli bir organizasyona imza atacak. Ev sahibi konumundaki Aras Kargo'nun yanı sıra Altınordu, Arkas Spor, Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinin kadın voleybol takımlarındaki oyuncuları İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 11.00'de bir araya gelip karma takımlarla mücadele verecek.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet tarihimizin en anlamlı günlerinden biri olan 9 Eylül'de, İzmir'in kurtuluşunu sporun birleştirici gücüyle kutlamak üzere bir araya geliyoruz. 'Tek Ruh, Tek Takım; 9 Eylül' diyerek gerçekleştireceğimiz bu özel etkinlikte değerli sporcular oluşturdukları karma kadrolarla sahaya çıkacak. İzmir'in güçlü spor kültürünü ve kadın voleybolundaki yükselen değerini yansıtan bu anlamlı buluşmada voleybolseverleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız" denildi.

