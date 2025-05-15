İzmir'in İlk Padel Kulübü Orange Padel, Uluslararası Şampiyonada Başarı Elde Etti

İzmir'in İlk Padel Kulübü Orange Padel, Uluslararası Şampiyonada Başarı Elde Etti
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Orange Padel, Antalya'daki FIP Bronze 2025 uluslararası padel turnuvasında son 16'ya kalarak büyük bir başarıya imza attı. Kulübün oyuncuları Kaan Göne ve Ali Özbayrak ikilisi, Türkiye adına bir ilki gerçekleştirdi.

DÜNYADA ve ülkemize hızla yayılan, tenise benzer bir kort ve benzer raketlerle oynanan padel sporunda İzmir'in ilk kulübü Orange Padel, Antalya'daki uluslararası şampiyonada derece elde etti. Orange Padel, katıldığı ilk uluslararası şampiyonada son 16'ya kalarak büyük bir başarıya ulaştı. FIP (International Padel Federation) Tour 2025 takviminde yer alan FIP Bronze Antalya-2025, 27 farklı ülkeden 48 takımın katılımıyla gerçekleşti. 7-11 Mayıs tarihleri arasındaki uluslararası şampiyonada Orande Padel adına Atakan Özuysal, Kaan Göne, Ali Özbayrak ve Efe Özbayrak korta çıktı.

Türkiye'de bugüne kadar düzenlenen en geniş katılımlı padel turnuvası olan FIP Bronze Antalya'da Orande Padel'den Kaan Göne - Ali Özbayrak ikilisi, son 16'ya kalarak ülkemiz adına bir ilki gerçekleştirdi. 20 kadın takımında yer aldığı ve bu özelliğiyle de bir ilkin gerçekleştiği dev organizasyondaki başarıdan gurur duyduklarını belirten Orange Padel Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Yurdakul, "Hedefimiz padeli İzmir'in en popüler spor branşları arasına olmasını sağlamak. Bu başarıların ise ivmemizi hızlandıracağına inanıyoruz. FIP takviminde de yer alan ve katıldığımız ilk uluslararası şampiyonada elde edilen başarı, mutluluk verici. Kısa süre sonra büyük bir iş birliği anlamında da çok güzel gelişmeleri paylaşacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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