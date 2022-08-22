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İzmir haberleri: Efelerli minikler İzmir'deki turnuvadan 3'üncülükle döndü

İzmir haberleri: Efelerli minikler İzmir'deki turnuvadan 3'üncülükle döndü

Spor Haberleri

İzmir haberi... Efeler 09 Spor Futbol Kulübü (SFK) U12 yaş grubu takımı İzmir'de Urla Belediyesi tarafından düzenlenen CUP 12 Futbol Turnuvası'nda 3'üncü oldu.

Efeler 09 Spor Futbol Kulübü (SFK) U12 yaş grubu takımı İzmir'de Urla Belediyesi tarafından düzenlenen CUP 12 Futbol Turnuvası'nda 3'üncü oldu.

İzmir'in Urla Belediyesi tarafından çocuklara sporu sevdirmek amacıyla CUP U12 Futbol Turnuvası düzenlendi. 15 takımın katıldığı turnuva 19 Ağustos Cuma günü başladı. Üç gün boyunca kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvada şampiyonu Altınordu'nun pilot takımı Gümüşordu oldu. Turnuvayı Altıngenç ikinci, Efelerspor 09 SFK üçüncü, Seferihisarspor Kulübü de dördüncü sırada tamamladı. Turnuvanın sonunda ise şampiyonanın ilk dört takımına kupaları verildi. CUP-12'nin en çok gol atan futbolcusuna Yasin Öztekin'in forması, en iyi kaleciye ise Emre Çolak'ın forması hediye edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Urla Belediyesi Futbol Efeler İzmir Spor Haberler

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