İzmir haberi! Menemen FK'dan iki imza daha

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Menemen Futbol Kulübü, dış transferde Sakaryaspor'dan 32 yaşındaki eski forveti Ali Özgün ile 2 yıllık, Etimesgut Belediysepor'dan 29 yaşındaki sol bek Oktay Kancı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Gurbetçi golcü Ali Özgün, Waldh Mannheim, VfR Mannheim, TSG Weinheim, VfR Burstadt, Wormatia Worms, Gümüşhanespor, Osmanlıspor kulüplerinde de görev yaparken, geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Sakaryaspor'da ligde 8, kupada 1 olmak üzere 9 gol kaydetti.

Karabiga Belediyespor'da futbola başlayan savunmacı Oktay Kancı ise sırasıyla Çanspor, Gönen Bld, Altındağ Bld, Afjet Afyonspor, Nazilli Bld, Ankaraspor'da top koşturdu. İki futbolcu da sarı-lacivertli ekibin Afyon'da 18 Ağustos'a kadar sürecek kampına katıldı. Menemen FK böylelikle toplamda 17 transfere ulaştı.