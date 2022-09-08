İzmir haber... Menemen FK, Gencer Cansev'i transfer etti Spor Haberleri İzmir habere göre Menemen FK, 33 yaşındaki defans oyuncusu Gencer Cansev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Menemen FK, 33 yaşındaki defans oyuncusu Gencer Cansev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, transferlerine bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertliler, serbest statüde bulunan defans oyuncusu Gencer Cansev'i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 33 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerine Küçükköyspor'da başlayan Gencer Cansev, Kartalspor, Giresunspor, Boluspor, Başakşehir FK, Göztepe, Ankaragücü ve Altay takımlarında forma giydi. Toplamda 253 resmi maça çıkan Gencer Cansev, bu maçlarda 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Gencer Cansev Menemen İzmir Spor Haberler

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