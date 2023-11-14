İzmir'e Yeni Tenis Merkezi: Narlıdere Tenis Kulübü

Narlıdere Belediyesi tarafından yapılacak olan Narlıdere Tenis Kulübü, İzmir'in en kapsamlı tenis merkezi ve spor salonu olacak. Tesis, dünya standartlarındaki tenis kortları ve modern altyapısıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

İzmir'in en kapsamlı tenis merkezi ve spor salonu olacak ' Narlıdere Tenis Kulübü', Narlıdere Belediyesi'nin çalışmalarıyla Sahilevleri'nde hayata geçiyor. 22 Kasım Çarşamba günü temeli atılacak Narlıdere Tenis Kulübü'nde 4 adet tenis kortu, yüzme havuzu, çocuk oyun alanı, sporcu dinlenme odaları, restoran, kafe, fitness salonu, sauna-hamam ve oyun salonu yer alacak. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Narlıdere Tenis Kulübü hem İzmir'in hem Narlıdere'mizin imajına katkı sağlayacak. İnanıyoruz ki uluslararası başarılar elde edecek sporcular bu tesisten çıkacak" diye konuştu

Narlıdere Belediyesi, İzmir'in en kapsamlı tenis merkezi ve spor salonu olacak Narlıdere Tenis Kulübü'nün temelini 22 Kasım Çarşamba günü atıyor. 155 milyon TL'lik yatırım bütçesi ve Yap-İşlet-Devret modeliyle Sahilevleri'nde yapılacak tesis, dünya standartlarındaki tenis kortları, teknolojik ve teknik altyapısı ile ulusal ve uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapacak. 6 bin metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare açık alanıyla İzmir'de tenisin yeni merkezi olacak tesis, çok yönlü yapısıyla tüm kente hizmet verecek.

İZMİR'İ TENİSİN MERKEZİ YAPABİLİRİZ

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, ilçede sporu tabana yaydıklarını ve daha çok insanı sporla buluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Narlıdere'de her yaştan insanımızın spor yapmasını hedefliyoruz. 22 Kasım Çarşamba Günü temelini atacağımız Narlıdere Tenis Kulübü de bu amaca hizmet edecek. Ülkemizde tenis altyapısına katkı sağlayacak ve lisanslı sporcu sayısının artırılmasını sağlayacak. Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. İnanıyoruz ki uluslararası başarılar elde edecek sporcular bu tesisten çıkacak" dedi.

Sporun aynı zamanda ülke imajına, uluslararası barışa ve ülke ekonomisine getirdiği katkıların unutulmaması gerektiğini söyleyen Engin, "Narlıdere Tenis Kulübü de hem İzmir'in hem Narlıdere'mizin imajına katkı sağlayacak. İzmir'in iklimi tenis sporuna çok uygun. Örneğin Antalya'da her yıl 100 civarında tenis turnuvası düzenleniyor. Doğru bir çalışma ile İzmir'i de tenisin merkezi yapabilir, kentimizi tüm dünyaya tanıtabiliriz. Narlıdere Tenis Kulübü'nün şimdiden ülkemize, İzmir'imize, Narlıdere'mize hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

NARLIDERE TENİS KULÜBÜ

Narlıdere Belediyesi'nin Sahilevleri'nde konumlandırdığı Narlıdere Tenis Kulübü, kentin en büyük tenis kulübü olarak göz kamaştıracak. Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılacak proje, dünya standartlarındaki tenis kortları ve teknolojik-teknik altyapısı ile ulusal ve uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek. Narlıdere Tenis Kulübü'nde, uluslararası standartlarda 4 adet tenis kortu, yüzme havuzu, çocuk oyun alanı, sporcu dinlenme odaları, restoran, kafe, fitness salonu, sauna-hamam ve oyun salonu yer alacak. Sporseverler için her detayın düşünüldüğü Narlıdere Tenis Kulübü, 6 bin metre kapalı ve 2 bin 500 metre açık rekreasyon alanıyla İzmir'de tenisin ve sporun yeni merkezi olacak.