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İzmir'de vatandaşlar vapurda sabah sporu yaptı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz yolculuğunu keyifli hale getirmek için başlattığı vapur egzersizleri programı büyük ses getirdi. Görüntüleri paylaşan çok sayıda kişi uygulamanın yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında deniz yolculuğunu daha keyifli hale getirmek için vapur egzersizleri programı başlattı.

"ÇOK GÜZEL BİR PROJE"

Programa katılan kişilerden biri "Bence çok güzel bir proje. Sabahları işe giden insanlar ya da bilgisayar başında çalışan insanlar için çok yararlı bir proje olduğunu düşünüyorum. İnsanlar sporu aksatıyorlar günlük hayatlarında, o nedenle bu projeler daha fazla olabilir" yorumunda bulundu.

VATANDAŞLAR ÇAĞRIDA BULUNDU

Egzersizlerin yapıldığı anlara ilişkin görüntüler de kısa sürede viral oldu. Videoyu paylaşan çok sayıda kullanıcı uygulamanın yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

İzmir'de vatandaşlar vapurda sabah sporu yaptı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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