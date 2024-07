İzmir'de Türkiye Şampiyonluk Ligi Finali düzenlenecek

İZMİR,

İzmir, espor alanında Türkiye'nin en büyük etkinliklerinden birine ev sahipliği yapacak. Yılın en iyi League of Legends (LoL) takımının belirleneceği Türkiye Şampiyonluk Ligi Finali, Fuar İzmir'de düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi Finali, 3 Ağustos'ta Fuar İzmir C Hol'de yapılacak. 2024 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi Finali'nde, Türkiye'nin en iyi takımları büyük ödül ve şampiyonluk unvanı için mücadele edecek.

Büyük çekişmeye sahne olması beklenen finalde seyirciler saat 14.00'ten itibaren alana giriş yapabilirken, final mücadelesi ise 18.00'de başlayacak. Etkinlik, espor tutkunlarını ve League of Legends hayranlarını büyüleyecek bir rekabet sunacak. Yaz Mevsimi Play-Off aşamasında dördüncü, beşinci ve altıncı olan takımlar, EMEA Masters 2024 elemelerinde yarışırken, ilk 3 sırada yer alan takımlar ise ülkemizi Berlin'de yapılacak EMEA Masters 2024'te doğrudan temsil edecek.