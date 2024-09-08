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İzmir'de düzenlenen yarı maratonda kazananlar belli oldu

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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı onuruna düzenlenen 12. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Dominick Kipkirui Bett, kadınlarda Fransız Marie Clemence Calvin kazandı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı onuruna düzenlenen 12. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Dominick Kipkirui Bett, kadınlarda Fransız Marie Clemence Calvin kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulan maratona çeşitli yaş gruplarından 2 binin üzerinde amatör ve profesyonel atlet katıldı.

Genel klasman erkeklerde Kenyalı Dominick Kipkirui Bett altın madalyaya ulaştı. Kenyalı Michael Kiplangat Mutai ikinci, Ahmet Alkanoğlu ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Fransız Marie Clemence Calvin birinci, Dilan Atak Kuluk ikinci, Fatma Arık ise üçüncü olarak koşuyu tamamladı.

İzmirliler, maratona katılan sporcuları yarış güzergahı boyunca alkışlayarak destekledi. Yarışta İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da koştu.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Levent Yıldır ve Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici verdi.

Kaynak: AA / Spor

9 Eylül Calvin izmir

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