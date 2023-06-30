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İzmir'de düzenlenen EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası devam ediyor

İzmir'de düzenlenen EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası devam ediyor

Spor Haberleri

İzmir'de düzenlenen EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası, bugün oynanan ikinci gün maçlarıyla renkli görüntülere sahne oldu. Milli takımımız Ukrayna'ya yenilirken, Çekya ve İsviçre ile karşılaşmalar yapılacak. Maçlar canlı olarak EHF TV, Spor DSmart ve Dsmart GO'da yayınlanıyor.

p> İzmir'de düzenlenen EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası, bugün oynanan ikinci gün maçlarındaki renkli görüntülerle devam etti. Avrupa Hentbol Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile İnciraltı Spor Tesisleri'nde organize edilen şampiyonada millilerimiz, erkeklerde günün ilk maçında Ukrayna'ya 2-1 yenildi.

Öğleden sonraki seride erkekler Çekya ile kadınlar ise İsviçre ile karşılaşacak. Bugün oynanacak grup maçlarının ardından yarın erkeklerde ve kadınlarda ana tabloya çıkan takımlar mücadele edecek. Pazar günü ise final karşılaşmaları oynanacak. Maçlar EHF TV ve Spor DSmart ve Dsmart GO'da canlı yayınlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Ukrayna Çekya İzmir Spor Spor Haberler

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