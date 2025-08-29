İzmir'de çekişmeli maçta kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İZMİR'DE KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmada Göztepe, 50. dakikada Anthony Dennis ile 1-0 öne geçti. Konyaspor'a beraberliği getiren gol 85. dakikada Tunahan Taşçı'dan geldi.

YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Göztepe, yenilmezlik serisini sürdürerek puanını 8 yaptı. Bir maç eksiği bulunan Konyaspor ise puanını 7 yaptı. Ligin bir sonraki maçında Göztepe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.