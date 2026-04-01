İzmir'de vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynadığı maçı dev ekrandan izledi

Güncelleme:
İzmir'de, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynadığı maçı izlemek için Buca Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda toplanan vatandaşlar, milli maçı büyük bir coşkuyla desteklediler. Maç sonunda Türkiye'nin kazandığına sevinerek araç konvoyu oluşturup kutlama yaptılar.

İzmir'de vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynadığı maçı kurulan dev ekrandan izledi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova- Türkiye maçını izlemek için Buca Belediyesi tarafından Hasanağa Parkı'nda dev ekran kuruldu.

Vatandaşlar maçı izlemek için parkta toplandı.

İzmirliler, müsabakanın başlangıcında İstiklal Marşı'nı okudu, ardından A Milli Futbol Takımı lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.

Milli takım forması giyerek ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı seyreden vatandaşlar, maç boyunca alkışlarla milli takımı destekledi.

Karşılaşmayı Türkiye'nin 1-0 kazanmasının ardından vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yaparak kutlama yaptı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

24 yıllık hasret sona erdi: Dünya Kupası'ndayız!
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...

Dünyaca ünlü isme ait gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Ünlü türkücü Sevcan Orhan'dan 'Boşanma' itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı

Başkan sevgilisiyle tatili çok tartışılmıştı! Evlilik itirafı olay
Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz

Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...

Dünyaca ünlü isme ait gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor

Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor
Facia ucuz atlatılmış! Sadettin Saran’ın yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Facia ucuz atlatılmış! Yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı