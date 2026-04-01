İzmir'de vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynadığı maçı dev ekrandan izledi
İzmir'de, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynadığı maçı izlemek için Buca Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda toplanan vatandaşlar, milli maçı büyük bir coşkuyla desteklediler. Maç sonunda Türkiye'nin kazandığına sevinerek araç konvoyu oluşturup kutlama yaptılar.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova- Türkiye maçını izlemek için Buca Belediyesi tarafından Hasanağa Parkı'nda dev ekran kuruldu.
Vatandaşlar maçı izlemek için parkta toplandı.
İzmirliler, müsabakanın başlangıcında İstiklal Marşı'nı okudu, ardından A Milli Futbol Takımı lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.
Milli takım forması giyerek ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı seyreden vatandaşlar, maç boyunca alkışlarla milli takımı destekledi.
Karşılaşmayı Türkiye'nin 1-0 kazanmasının ardından vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yaparak kutlama yaptı.