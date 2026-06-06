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28. Batı Anadolu Rallisi'nin 2. etabı İzmir'de sürüyor

28. Batı Anadolu Rallisi'nin 2. etabı İzmir'de sürüyor
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İzmir'de düzenlenen 28. Batı Anadolu Rallisi'nin ikinci etabında 50 klasik otomobil tutkunu Urla'da mola verdi. Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Sencer Sivridağ, rallinin 5 etabının tamamlandığını, 3 etabın ise yarın yapılacağını belirtti. Klasik otomobillerin hem tutku hem de yatırım aracı olduğunu vurguladı.

İzmir'de düzenlenen 28. Batı Anadolu Rallisi'nin ikinci etabına katılan klasik otomobil tutkunları, Urla ilçesinde durak noktası olarak belirlenen alanda mola verdi.

Klasik Otomobil Kulübünce düzenlenen ve 50 klasik otomobilin katılımıyla dün başlayan 28. Batı Anadolu Rallisi'nin ikinci gün yarışlarında katılımcılar, Kekliktepe'deki yapımı devam eden proje alanında dinlendi. Molanın ardından yarışa devam edildi.

Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Sencer Sivridağ, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, ralliyi İzmir'de gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Dün başlayan organizasyonda 5 etabın tamamlandığını, 3 etabın ise yarın yapılacağını aktaran Sivridağ, şunları kaydetti:

"Şu anda Kekliktepe projesindeyiz. Firmanın sahibi İnanç Kabadayı da kulübün üyesi. Bize burada yaptıkları güzel projede kapılarını açtılar. Burası da bir durak noktamız oldu. Malum hava şartları gitgide ısındı buralarda. Kekliktepe'deki durak noktamızda güzel bir nefes alacağız. Bu güzel ortamda keyifli vakitler geçireceğiz."

İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'den 50 klasik otomobilin organizasyona katıldığını ifade eden Sivridağ, yarın ralliyi tamamlayacaklarını ve etapların bitişinde ödül töreni düzenleneceğini belirtti.

Sivridağ, klasik otomobillerin bir tutku ve aynı zamanda yatırım aracı olduğuna dikkati çekerek, söyle devam etti:

"Hem bir tutkumuz hem de yıllarca eskidikçe değer kazanan ve bu değeri hiçbir zaman kaybetmeyen bir araç. Baktığınızda günümüzdeki arabaların hepsi birbirine benziyor. Ama klasik otomobillerin hepsi ayrı bir sanat eseri, bir el işçiliği. Dizaynları çok güzel. Sanat eseri gibi görüyoruz. Bu da günden güne değer kazanan ve hiçbir zaman geriye gitmeyen bir yatırım aracı diyebiliriz."

Ege Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Klasik Otomobil Kulübü üyesi İnanç Kabadayı da rallideki duraklardan birine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
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