İzmir'de 1. Balkan Dostluk Koşusu düzenlendi

Kosova Spor ve Gençlik Bakanı Blerim Gashani: "Bizim dostluğumuz tarihi süreçten, tarihi kökenlerinden gücünü alır ve her geçen gün daha da güçlenmektedir. Hem insani ve hem samimi hem de dostane ilişkileri olan iki ülkeyiz"

İzmir'in Konak ilçesinde "Yaza merhaba" temasıyla 1. Balkan Dostluk Koşusu gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzmir Valiliği öncülüğünde Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen organizasyona, 9 kategoride farklı yaş gruplarından 900 kişi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kosova Spor ve Gençlik Bakanı Blerim Gashani, Türkiye ile Kosova arasında güçlü dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu söyledi.

Gashani, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi köklerden güç aldığını belirterek, "Bizim dostluğumuz tarihi süreçten, tarihi kökenlerinden gücünü alır ve her geçen gün daha da güçlenmektedir. Hem insani ve hem samimi hem de dostane ilişkileri olan iki ülkeyiz. Avrupa'nın en genç ülkesi olan Kosova ve Türkiye'nin ilişkilerini sadece duygusal değil, her anlamda daha da geliştirmek, beraber sinerji yaratmak ve önümüzdeki asırlar boyunca ilişkileri daha güçlü kılmak için hep beraber çalışacağız." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise sporun kardeşlik anlamına geldiğini, dostluk köprüsünün güçlenerek süreceğini ifade etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy da Balkan coğrafyasının ruhunu ve kardeşliğini İzmir'de buluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şehirde yaşayan Balkan kökenlilerin kentin dokusunu zenginleştiren en önemli değerlerden olduğunu belirtti.

Balkan ülkelerinden katılan sporcuların geleneksel kıyafetleri renkli görüntüler oluşturdu. Sporcular, sahil boyunca Karantina Meydanı'na kadar koşup anıt heykelin etrafından dönerek 10 kilometrelik parkuru tamamladı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
