İzmir Çoruhlu FK'ya Yatırımcı Talibi: Vahdettin Heyal

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden İzmir Çoruhlu FK'da takımın yarışmacı haklarını devretme kararı alan yönetim geçen ay İzmirspor'la yapılan görüşmelerden sonuç alamazken, İzmir temsilcisine şimdi de Altay'dan ayrılan yatırımcı Vahdettin Heyal talip oldu. İzmir Çoruhlu FK'nın yönetimiyle 2 kez görüştüklerini doğrulayan Vahdettin Heyal, tekliflerin iletildiğini ve temasların sürdüğünü dile getirdi.

Kısa zamanda görüşmelerin olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlanacağını ifade eden Heyal, "Takım 12 oyuncuyla antrenmanlara başlamış. Anlaşma sağlarsak hem transfer hem de tesisleşme hamlelerimiz olacak. Maçlarımızı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacağız. Kulübün ismi Kemalpaşa Altay veya Altay Mustafa Kemalpaşa olacak" diye konuştu.