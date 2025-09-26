İzmir Çoruhlu FK, Söke 1970 SK ile Karşılaşacak
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak derbide Bornova 1877 ile 3-3 berabere kalan İzmir Çoruhlu FK yarın evinde Söke 1970 SK ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak 4'üncü hafta mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 4 puan toplayan İzmir Çoruhlu 9'uncu sırada; 1 galibiyet, 2 beraberlik alan 5 puanlı Söke ise 7'nci basamakta yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor