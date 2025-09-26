Haberler

İzmir Çoruhlu FK, Söke 1970 SK ile Karşılaşacak

3. Lig 4. Grup'ta son derbide Bornova 1877 ile 3-3 berabere kalan İzmir Çoruhlu FK, yarın evinde Söke 1970 SK ile mücadele edecek. Maç, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak derbide Bornova 1877 ile 3-3 berabere kalan İzmir Çoruhlu FK yarın evinde Söke 1970 SK ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak 4'üncü hafta mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 4 puan toplayan İzmir Çoruhlu 9'uncu sırada; 1 galibiyet, 2 beraberlik alan 5 puanlı Söke ise 7'nci basamakta yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
