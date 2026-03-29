İzmir Çoruhlu FK'ya Nazillispor umudu

TFF 3. Lig 4. Grup'ta İzmir Çoruhlu FK, düştüğü amatör lige kesinleşen Nazillispor karşısında hükmen 3 puan alarak ligde kalma umudunu artırdı. Nazillispor'un sahaya çıkmaması, İzmir Çoruhlu için avantaj sağlarken, diğer takımların alacağı hükmen galibiyetler, düşme hattındaki durumu karmaşık hale getirebilir.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK, amatör lige düşmesi kesinleşen Nazillispor'la dün oynaması gereken maçtan hükmen 3 puan alarak kurtuluş yolunda biraz olsun umutlanacak. Grupta kurtuluş umudunu daha önce yitirip son haftalarda tüm maçlarını farklı kaybeden, hafta içinde iç sahada 12-0 geriye düştüğü Eskişehir Anadolu Spor maçının ikinci yarısında sahadan çekilen Nazillispor, dün deplasmanda oynayacağı İzmir Çoruhlu FK müsabakasına çıkmadı.

Nazillispor'un kalan haftalarda da sahaya çıkmaması beklenirken, takımlar siyah-beyazlı ekiple oynayacağı maçlardan hükmen 3 puan alacak. Şu an 16 puanla düşme hattında olan İzmir Çoruhlu FK, Türkiye Futbol Federasyonu hükmen galibiyeti puan tablosuna işleyince 19 puana ulaşarak bitime 3 maç kala ligde kalma umudunu artıracak. Nazillispor'un kalan haftalarda yine düşme korkusu yaşayan Afyonspor ve Altay'la maçlarının olması ise İzmir Çoruhlu için dezavantaj olacak. Bu takımların da maçlarını hükmen 3 puanla geçmesi bekleniyor. Çoruhlu'nun haftaya Altay'la Alsancak Stadı'nda oynayacağı İzmir derbisi kendisi için tamam ya da devam niteliği taşıyacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
Haberler.com
500

Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular

Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular
Pakistan, İran'a gıda ihracatına izin verdi

Komşusundan İran'a rahat nefes aldıracak karar! Resmen izin verdiler
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor! Kara operasyonu haftalarca sürebilir

Korkulan oldu! Savaşta yeni aşamaya geçiliyor
Kağıthane'de binanın 6'ncı katındaki terastan düşen mimar hayatını kaybetti

Kağıthane'de terastan düşen genç mimar hayatını kaybetti
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular

Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular
Şehri ayağa kaldıran olay! Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Şehri ayağa kaldıran olay! Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti

Beklenen son! Yasak aşk iddiaları istifa ile noktalandı