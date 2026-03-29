İzmir Çoruhlu FK'ya Nazillispor umudu
TFF 3. Lig 4. Grup'ta İzmir Çoruhlu FK, düştüğü amatör lige kesinleşen Nazillispor karşısında hükmen 3 puan alarak ligde kalma umudunu artırdı. Nazillispor'un sahaya çıkmaması, İzmir Çoruhlu için avantaj sağlarken, diğer takımların alacağı hükmen galibiyetler, düşme hattındaki durumu karmaşık hale getirebilir.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK, amatör lige düşmesi kesinleşen Nazillispor'la dün oynaması gereken maçtan hükmen 3 puan alarak kurtuluş yolunda biraz olsun umutlanacak. Grupta kurtuluş umudunu daha önce yitirip son haftalarda tüm maçlarını farklı kaybeden, hafta içinde iç sahada 12-0 geriye düştüğü Eskişehir Anadolu Spor maçının ikinci yarısında sahadan çekilen Nazillispor, dün deplasmanda oynayacağı İzmir Çoruhlu FK müsabakasına çıkmadı.
Nazillispor'un kalan haftalarda da sahaya çıkmaması beklenirken, takımlar siyah-beyazlı ekiple oynayacağı maçlardan hükmen 3 puan alacak. Şu an 16 puanla düşme hattında olan İzmir Çoruhlu FK, Türkiye Futbol Federasyonu hükmen galibiyeti puan tablosuna işleyince 19 puana ulaşarak bitime 3 maç kala ligde kalma umudunu artıracak. Nazillispor'un kalan haftalarda yine düşme korkusu yaşayan Afyonspor ve Altay'la maçlarının olması ise İzmir Çoruhlu için dezavantaj olacak. Bu takımların da maçlarını hükmen 3 puanla geçmesi bekleniyor. Çoruhlu'nun haftaya Altay'la Alsancak Stadı'nda oynayacağı İzmir derbisi kendisi için tamam ya da devam niteliği taşıyacak.