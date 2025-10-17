İzmir Çoruhlu FK Deplasmanda Kütahyaspor'la Karşılaşıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 3 maçını kaybedince düşme hattı sınırına gelen İzmir Çoruhlu FK yarın geçen hafta dümene geçen yeni teknik patronu Levent Eriş yönetiminde grubun iddialı ekibi Kütahyaspor deplasmanına çıkacak. Dumlupınar Stadı'ndaki maç saat 15.00'te start alacak. Bu maç öncesi İzmir ekibinin 4 puanı, play-off potasındaki Kütahyaspor'un 13 puanı var. Grupta oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanarak 13 puanla play-off hattında yer alan Denizli İdmanyurdu da yine yarıştaki önemli rakiplerden Eskişehirspor'la deplasmanda karşılaşacak. Fethi Heper Stadı'ndaki maç saat 19.00'da oynanacak.

