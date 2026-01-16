Haberler

İzmir Çoruhlu FK'dan kanat transferi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan İzmir Çoruhlu FK, dış transferde aynı grupta düşme potasındaki Afyonspor'dan sağ kanat oyuncusu Abdülkadir Çelik ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezonun ilk yarısını grubumuz takımı Afyonspor kulübünde tamamlayan kanat oyuncusu Abdülkadir Çelik ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. 25 yaşındaki futbolcu 3'üncü Lig'de 41 maçta 2 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
