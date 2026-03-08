Haberler

Alanya 1221 FK: 1-0

Güncelleme:
3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden İzmir Çoruhlu, Alanya 1221 FK karşısında 1-0 galip gelerek düşme hattından kurtulma yolunda önemli bir adım attı. 8. dakikada Tuğcan Alp'in attığı golle öne geçti ve maçı kazanarak puanını 15'e çıkardı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta küme düşme hattında yer alan İzmir Çoruhlu, sahasında Alanya 1221 FK ile karşı karşıya geldi. İzmir Çoruhlu sahadan 1-0 galip ayrılarak kurtuluş yolunda kritik bir galibiyete imza attı. Maça hızlı başlayan İzmir Çoruhlu 8'inci dakikada Tuğcan Alp'in golüyle öne geçti. Maç boyunca üstünlüğünü korumayı başaran İzmir Çoruhlu sahadan galibiyetle ayrılıp 15 puana yükseldi ancak düşme hattından çıkamadı. Alanya 1221 takımı ise 27 puanla orta sıralarda yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
