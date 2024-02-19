İzmir Büyükşehir Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı mağlup etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 34-24 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 17-11 önde tamamladı ve ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek galibiyeti elde etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 34-24 mağlup etti.
Marmaraereğlisi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 17-11 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 34-24 kazandı.