İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Deniz Tarım Altın Madalya Kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Artistik Buz Pateni sporcusu Deniz Tarım, Uluslararası Bosphorus Cup 2023'te altın madalya kazandı. İstanbul'da düzenlenen organizasyona 30 ülkeden, 37 kulüp ve yaklaşık 300 sporcu katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Deniz Tarım, Artistik Buz Pateni Uluslararası Bosphorus Cup 2023'te altın madalya kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Artistik Buz Pateni sporcusu Deniz Tarım, Uluslararası Bosphorus Cup 2023'te altın madalya kazandı. İstanbul'da Silivrikapı Buz Pisti'nde düzenlenen organizasyona 30 ülkeden, 37 kulüp ve yaklaşık 300 sporcu katıldı. Deniz Tarım, Advanced Novice Women kategorisinde 103,40 puanla kürsünün zirvesine çıkarak altın madalyanın sahibi oldu. Kulübün diğer sporcularından Batu Tasasız Advanced Novice Men kategorisinde 44,95 puanla yedinci olurken, Derya Taygan ise Junior Women kategorisinde 116,63 puanla 10'uncu oldu. Bu sonuçların ardından Deniz Tarım ve Derya Taygan millilik puanlarını güncellemiş oldu.

Sporculardan Elif Uğural 16'ıncı, Gökçe Doğa Sezgi 17'nci, Defne Günce Kılıç 18'inci, Nehir Alan 19'uncu, Duru Çimen 23'üncü ve Selin Uğural kendi kategorilerinde 27'nci oldu. - İZMİR