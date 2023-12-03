İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireylere Madalyalarını Teslim Etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, özel aparatlarla Bornova'daki buz pisti üzerinde kaymayı öğrenen engelli bireylere 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde madalyalarını teslim etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Olimpik Buz Sporları Salonu; bedensel engellilere, otizm ve down sendromlu gençlere de hizmet ediyor. Her perşembe buz üstünde engelleri kaldırarak hayallerini gerçekleştiren engelli bireylere, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde madalyaları verildi. Programa İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, antrenörler ve engelli aileleri katıldı.

"Sayı artarak devam ediyor"

2011 yılından bu yana 11 bin engelli vatandaşın yararlandığı proje hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Buz Sporları Şube Müdürü Orhan Egi, "Her hafta perşembe günü engelli yurttaşlarımıza ücretsiz eğitim veriyoruz. Buz pateni, buz hokeyi, tekerlekli paten, dans, bale ve cimnastik eğitimi almalarını sağlıyoruz. Ulaşım konusunda da gerekli desteği veriyoruz. İlgi ve katılım her geçen gün artıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına turnuvalarda derece elde edecek sporcuların yetiştirilmesini de hedefliyoruz. Özel bireylerimizin mutlu olmasını sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

"Sporcularımızın müsabakalara katılmasını ve madalya almasını istiyoruz"

Buz pateni kategorisinin kategorisiyle alakalı Özel Sporcular Federasyonu'na çağrıda bulunan Buz Pateni Antrenörü Neşe Hünerli, "2011 yılından beri engelli vatandaşlarımızı buz pateniyle tanıştırmaya başladık. Onlar bizi sevdi biz de onları çok sevdik. Çok büyük bir keyifle buzda kayıyorlar. Biz de onlara bu eğitimi vermekten keyif duyuyoruz. Onları burada mutlu görmek, tekrar geldiklerini görmek bizim için çok değerli. Çünkü bizim sporcularımız artık dünyadaki örnekleri gibi yarışabilecek düzeyde. Bir tek Türkiye'de yok. Biz bunun mücadelesini 2019 yılından beri veriyoruz. Başvurumuzu da yaptık. Dernekler üzerinden de başvuru yapıldı. Buz pateni kategorisinin Özel Sporcular Federasyonu'nca kabul edilip genel kurulda oylanmasını, sporcularımızın müsabakalara katılmasını ve madalya almasını istiyoruz" diye konuştu.

Antrenör Mesut Şaşmaz ise, "Çocukları tanıyoruz, onlara göre programlar yapıyoruz, ders veriyoruz. İlerleyen çocukları yarışmalara hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Buz pistinde kaymayı öğrenen Mustafa Karaoğlan, "İlk defa geldim ama çok eğlendim. Buz pateni çok eğlenceli. Arkadaşlarıma tavsiye ediyorum" dedi.

"Buzda bir kere kaysınlar ve hayatlarındaki değişimi kendileri görsünler"

İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu olan ve aynı zamanda engelli miniklere eğitim veren Duru Karameşe, "Tesisimizin herkese açık olmasından dolayı çok mutluyum. Bu çok güzel bir şey bence. Hiçbir zaman unutamayacakları bir deneyim yaşıyorlar. Herkese tavsiye ediyorum. Buz pateniyle bir kere kaysınlar ve hayatlarındaki değişimi kendileri görsünler" şeklinde konuştu.

Tesisteki aktiviteye katılan 15 yaşındaki Tanem Nadide Ağa da, "Buraya geliyorum, kayıyorum. Çok iyi hissediyorum, çok güzel bir duygu" dedi. - İZMİR