İzmir BŞB Sutopu Kadın Takımı'nın Challenger Cup Rakipleri Belli Oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sutopu kadın takımı, Challenger Cup'taki rakiplerini öğrenerek, şampiyon olmayı hedefliyor. A Grubu'nda Sırbistan, İngiltere ve Malta'dan takımlarla mücadele edecekler.
Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde yapılacak organizasyonda mavi-beyazlılar, A Grubu'nda Sırbistan'dan VK Vojvodina, İngiltere'den City Of Manchester ve Malta'dan Sliema ASC ile eşleşti. Grubunda ilk 2 sırayı alan takımlar bir üst tura adını yazdıracak. Karşılaşmalar 7-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.