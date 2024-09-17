İzmir BŞB Sutopu Kadın Takımı'nın Challenger Cup Rakipleri Belli Oldu

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde yapılacak organizasyonda mavi-beyazlılar, A Grubu'nda Sırbistan'dan VK Vojvodina, İngiltere'den City Of Manchester ve Malta'dan Sliema ASC ile eşleşti. Grubunda ilk 2 sırayı alan takımlar bir üst tura adını yazdıracak. Karşılaşmalar 7-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.