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İzleyenler şaşırıp kaldı! Katar'daki Dünya Kupası açılışı kılıçlarla yapıldı

Spor Haberleri

İzleyenler şaşırıp kaldı! Katar'daki Dünya Kupası açılışı kılıçlarla yapıldı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın töreninde sıradışı gösteriler yapıldı. Açılışta sahneye kılıçlarla çıkıldı. Şaşkınlık yaşayan futbolseverlerden hayli ilginç yorumlar geldi

2022 Dünya Kupası'nın düzenleneceği Katar, dev turnuva için birçok gösteri hazırladı. 32 ülkenin yarışacağı Dünya Kupası'nın açılış seremonisi ise kılıçlarla yapıldı.

İzleyenler şaşırıp kaldı! Katar'daki Dünya Kupası açılışı kılıçlarla yapıldı

HERKES ŞAŞIRDI

Futbolseverler gördüğü kılıçlı manzarayla hayli şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyadan ilginç yorumlar geldi. Dünyaca ünlü sinema sanatçısı Morgan Freeman da açılışta oynadı.

İzleyenler şaşırıp kaldı! Katar'daki Dünya Kupası açılışı kılıçlarla yapıldı

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

İzleyenler şaşırdı! Katar'daki Dünya Kupası açılışı kılıçlarla yapıldı

İzleyenler şaşırdı! Katar'daki Dünya Kupası açılışı kılıçlarla yapıldı

İzleyenler şaşırdı! Katar'daki Dünya Kupası açılışı kılıçlarla yapıldı

İzleyenler şaşırdı! Katar'daki Dünya Kupası açılışı kılıçlarla yapıldı

İzleyenler şaşırdı! Katar'daki Dünya Kupası açılışı kılıçlarla yapıldı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Katar Spor Haberler

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