İzleyenler şaşırıp kaldı! Katar'daki Dünya Kupası açılışı kılıçlarla yapıldı

2022 Dünya Kupası'nın düzenleneceği Katar, dev turnuva için birçok gösteri hazırladı. 32 ülkenin yarışacağı Dünya Kupası'nın açılış seremonisi ise kılıçlarla yapıldı.

HERKES ŞAŞIRDI

Futbolseverler gördüğü kılıçlı manzarayla hayli şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyadan ilginç yorumlar geldi. Dünyaca ünlü sinema sanatçısı Morgan Freeman da açılışta oynadı.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar: