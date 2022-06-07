İzleyenler kendine gelemiyor! Rakibini bırakıp bir anda boşluğu yumruklamaya başladı - Haberler

İzleyenler kendine gelemiyor! Rakibini bırakıp bir anda boşluğu yumruklamaya başladı
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Güney Afrikalı boksör Simiso Buthelezi ile Siphesihle Mntungw, WBF Afrika hafif sıklet unvan maçında karşı karşıya geldi. Attığı yumruklarla rakibini ring dışına gönderen Buthelezi'nin maçına kazanmasına kesin gözüyle bakıldığı sırada yaşananlar herkesi hayrete düşürdü. Bir anda boşluğa yumruklar sallamaya başlayan Buthelezi bilincini kaybetti. Hakem hemen maçı bitirirken boksörün beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Yoğun bakımda ve durumu ciddi olan Buthelezi yaşam savaşı veriyor.
Boks tarihinde benzerine az rastlanır olay Güney Afrikalı boksör Simiso Buthelezi ile Siphesihle Mntungw'ın karşı karşıya geldiği maçta yaşandı. Rakibini yenmek üzere olan Buthelezi'nin beyin kanaması geçirmeden önceki hareketleri izleyenleri şok etti.
BOŞLUĞU YUMRUKLADI
Rakibini seri yumruk darbeleriyle ring dışına gönderen Buthelezi, bir anda kendi köşesine döndü ve boşluğa yumruk sallamaya başladı. Hakem Güney Afrikalı boksörün durumunu hemen fark edince maçı bitirdi ve Siphesihle Mntungw galip ilan edildi.
DURUMU ÇOK CİDDİ
Apar topar hastaneye kaldırılan Güney Afrikalı boksör Simiso Buthelezi'nin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakıma kaldırılan talihsiz boksörün durumunun oldukça ciddi olduğu belirtildi.
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