İzlerken şok olacaksınız! Futbol tarihinin en acımasız hareketi

Kolombiya Ligi'nde oynanan Junior de Barranquilla - América de Cali mücadelesi, son dakikalarda yaşanan sert müdahaleyle gündeme oturdu.

ACILAR İÇERİSİNDE YERDE KALDI

Junior forması giyen Paraguaylı forvet Guillermo Paiva, rakibi Joider Micolta'nın yaptığı akılalmaz hareketle acılar içinde yerde kaldı.

Karşılaşmanın 91. dakikasında 0-0'lık eşitlik sürerken kendi yarı sahasında top kaparak kontratağa çıkmak isteyen Paiva, Micolta'nın adeta sakatlamaya yönelik müdahalesine maruz kaldı. Rakip oyuncu kontrolsüz şekilde kayarak Paiva'nın bileğine bastı ve ayak bileğini doğal olmayan bir şekilde burktu. Hakem, pozisyonun ardından Micolta'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ GELDİ

22 yaşındaki Kolombiyalı oyuncuya yaptığı hareket sonrası sosyal medyadan adeta tepki yağdı. Bazı taraftarlar Joider Micolta'yı ölümle tehdit etti.

Junior kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, Paiva'nın "travmatik ayak bileği burkulması" yaşadığı ifade edildi. Tedavinin başlatıldığı belirtilirken, futbolcunun dönüş sürecinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda netleşeceği bildirildi.

SEZONU KAPATACAK

İlk belirlemelere göre Guillermo Paiva'nın sezonun geri kalanında forma giymesi zor görünüyor. Kulüp, oyuncunun sağlık durumu hakkında gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verileceğini açıkladı.

Bu sert müdahale, futbol kamuoyunun da tepkisini çekerken, sosyal medyada "Bu tür pozisyonlar oyunun ruhuna ihanet ve futbol tarihinin en sert hareketi" yorumları yapıldı.