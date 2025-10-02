Haberler

İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları sona erdi. Azerbaycan'ın Karabağ takımı, Kopenhag'ı 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Gecenin diğer önemli maçında Paris Saint-Germain, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. İşte nefes kesen diğer maçlarda alınan sonuçlar...

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı. 36 takımlı formata göre düzenlenen organizasyonda 9 maç yapıldı.

KARABAĞ ŞOVA DEVAM EDİYOR

Azerbaycan'ın Karabağ takımı, Tofiq Bahramov Republican Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırladı. Maçın 28. dakikasında Abdellah Zoubir ve 83. dakikasında Emmanuel Addai ile iki gol bulan Azerbaycan temsilcisi karşılaşmadan galip ayrıldı. Bu sonuçla lig aşaması tablosunda 6. sırada bulunan Karabağ, puanını 6'ya yükseltirken 28. sıradaki Kopenhag ise 1 puanda kaldı.

PSG BARCELONA'YI DEVİRDİ

Gecenin diğer maçında Paris Saint-Germain, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 19. dakikada Ferran Torres'in attığı golle 1-0 önce geçti. Golün ardından ataklarını sıklaştıran Fransız ekibi, 38. dakikada Senny Mayulu ile beraberliği yakalarken 90. dakikada Gonçalo Ramos'un attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Puan durumunda 3. sırada yer alan Paris Saint-Germain, puanını 6'ya yükseltirken 16. sıraya gerileyen Barcelona ise 3 puanda kaldı.

Gecenin maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;

  • Union Saint-Gilloise-Newcastle United: 0-4
  • Karabağ-Kopenhag: 2-0
  • Arsenal-Olympiakos: 2-0
  • Bayer Leverkusen-PSV: 1-1
  • Villareal-Juventus: 2-2
  • Napoli-Sporting: 2-1
  • Monaco-Manchester City: 2-2
  • Borussia Dortmund-Athletic Bilbao: 4-1
  • Barcelona-Paris Saint-Germain: 1-2
