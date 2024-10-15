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İzlanda'ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i salladı

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A Milli Takım'ın İzlanda'yı 4-2 yendiği karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı jeneriklik gol, Portekiz'de büyük yankı uyandırdı. Bu sezon Benfica'ya transfer olan Aktürkoğlu'nun performansını övgüyle karşıladı ve manşetleri süsledi.

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın İzlanda'yı 4-2 yendiği karşılaşmada ceza sahası dışından harika bir şutla ağları bulan futbolcu Portekiz'de büyük yankı uyandırdı.

Kerem Aktürkoğlu için Portekiz basınında yer alan haberler şöyle;

SAPO:"Aktürkoğlu'ndan Türkiye'yi İzlanda karşısında galibiyete taşıyan muhteşem gol"

SAPO'da yer alan haberde Kerem Aktürkoğlu'nun 90+5. dakikada attığı golden övgiyle söz edildi. Ayrıca milli futbolcunun Arda Güler'in attığı golde kaleciye yaptığı baskıya da ayrı parantez açıldı.

ZERO ZERO:"Türkiye, Aktürkoğlu'nun muhteşem golüyle 4. Grup'ta liderliğini sürdürdü"

Maçta normal sürenin bitmesine 10 dakikadan az kala 3 golün gelmesinde düello olarak bahseden Zero Zero, Kerem Aktürkoğlu'nun skoru belirleyen golüne ise "Harika" yakıştırmasını yaptı.

DESPORTO AO MINUTO:"Aktürkoğlu yeteneğiyle maça damga vurdu"

Desporto Ao Minuto'da Kerem Aktürkoğlu'nun 1 gol ve 1 asistle maça damga vurduğu belirtildi.

O JOGO:"Aktürkoğlu'nun asisti ve golü Türkiye'ye zafer kazandırdı"

O Jogo'da ise Kerem Aktürkoğlu'nun maça etkisini, "Kaleciye baskı yapan Benficalı oyuncu, pasını kestikten sonra topu Arda Güler'e vererek 88. dakikada skoru 3-2 yaptı. 90'+5'te muhteşem bir şutla finali 4-2 yaptı." ifadeleriyle anlatıldı.

A BOLA: "Gecenin en güzel anı Kerem Aktürkoğlu'nun ayaklarından geldi"

Kerem Aktürkoğlu'nun A Milli Takım'ın galibiyetinde belirleyici isim olduğunu belirten A Bola, milli futbolcunun golüne geniş yer aldı. Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle ilgili olarak, "Gecenin en güzel anı Kerem Aktürkoğlu'nun ayaklarından geldi . Benfica'nın golcüsü 90+5'te harika bir gol atarak maçın skorunu belirledi." denildi.

RECORD: "Aktürkoğlu gösteri yapıyor"

Record, Kerem Aktürkoğlu'nu maçın kahramanı ilan ederken, "Benfica'da gösterdiği muhteşem performansını A Milli Takım'a taşıdı. Aktürkoğlu, 1 gol ve 1 asistle 4-2'lik galibiyetin baş kahramanı oldu." ifadeleri kullanıldı.

İzlanda'ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i salladı
Haberler.com / Hamza Temur - Spor

Kerem Aktürkoğlu Milli Takım Portekiz Türkiye İzlanda Benfica Dünya Spor

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Yorumlar (2)

sinan çayırcı:

Hakkaten Aktürkoğlu çok iyiydi . Hepsi iyiydi o da ayrı konu .

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Cemalettin Doğan:

Kerem muhteşem bir performans. Gösterdi. Tam pres . Yaptı. Tüm takıma tebrikler. Hepsi güzel oynadı sadece zekinin ortaları berbat ve korkak oynuyor. Hep geri pas. Ve ortaları berbat takımın hızını kesiyor

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