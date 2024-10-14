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İzlanda-Türkiye maçı erteleniyor mu? TFF'den ilk açıklama geldi

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Bu akşam oynanacak olan İzlanda-Türkiye maçı, hava muhalefeti nedeniyle ertelenme tehlikesiyle karşı karşıya. Konuyla ilgili açıklama yapan TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, sahanın don halinde olduğunu ve erteleme ihtimalinin yüzde 51 olduğunu söyledi. Kararın, TSİ 17.00'deki eş güdüm toplantısının ardından verileceği belirtildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 4'üncü maçında Türkiye deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Bugün 21.45'te oynanacak karşılaşmanın ertelenme ihtimali güçlendi.

"ERTELENME İHTİMALİ YÜZDE 51"

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı TSİ 13.30 sıralarında mücadelenin oynanacağı Laugardalsvöllur Stadyumu'na geldi. Başkan Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet zeminde incelemelerde bulunduktan sonra stadyumdan ayrıldı. Konuyla lilgili açıklama yapan TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, "Saha şu an don halinde. TSİ 17.00'de eş güdüm toplantısı olacak. Şu anda erteleme ihtimali yüzde 51" dedi.

Eşgüdüm toplantısının daha önce 14.00 'te gerçekleşeceği açıklanırken bu toplantı maç saatine daha yakın bir zaman olan 17.00'ye kaydırıldı. Maçın hakemleri de son kontrolünü bu saatten sonra yaparak nihai karar açıklanacak.

İzlanda-Türkiye maçı erteleniyor mu? TFF'den ilk açıklama geldi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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