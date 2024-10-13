İzlanda Milli Takımı Türkiye Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
İzlanda Milli Takımı, Türkiye ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi maçının hazırlıklarını Midgardur Spor Kompleksi'nde tamamladı. Teknik direktör Age Hareide yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık oldu.
İzlanda Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sentetik çim olan kapalı antrenman sahası Midgardur Spor Kompleksi'nde teknik direktör Age Hareide yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.
Age Hareide'in saha ortasındaki kısa konuşmasının ardından idman ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve koşu çalışmasıyla süren antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.
İzlanda ile Türkiye arasındaki karşılaşma yarın TSİ 21.45'te başlayacak.
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