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İzlanda, A Milli Futbol Takımı ile karşılaşmaya hazır

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UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 2'nci maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek İzlanda, son idmanını gerçekleştirdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 2'nci maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek İzlanda, son idmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Age Hareide yönetiminde saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda başlayan idmanda, oyuncular ısınma hareketleri ve düz koşuyla çalışmalarına başladı. İlk 15 dakikasının basın mensuplarına açık olduğu antrenmanın sonraki bölümlerinde İzlanda, taktik çalıştı. İzlanda gruptaki ilk karşılaşmasında evinde Karadağ'ı 2-0 yenmeyi başardı.

Türkiye - İzlanda mücadelesi yarın Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı İzlanda Güncel Spor

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