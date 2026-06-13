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Türk sporcular Dünya Motosurf Şampiyonası'nda zirve hedefliyor

Türk sporcular Dünya Motosurf Şampiyonası'nda zirve hedefliyor
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İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası, ikinci kez Türkiye ev sahipliğinde Çeşme Şifne'de düzenleniyor. 16 Türk sporcu, farklı kategorilerde mücadele ederek Türk bayrağını dalgalandırmak için yarışıyor.

İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası'nda bu yıl 16 Türk sporcu, Ege'nin serin sularında Türk bayrağını dalgalandırmak için kıyasıya mücadele ediyor.

Dünya Motosurf Şampiyonası, ikinci kez Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun ev sahipliğinde 12-13-14 Haziran tarihlerinde İzmir'in gözde turizm merkezi Çeşme Şifne'de gerçekleştiriliyor. Uluslararası organizasyonda bu yıl Türk sporculardan; Murat Yorgancılar, Behiç Ender Yorgancılar, Sani Erus, Aras Çiğdem, İsmail Kaptanoğlu, Osman Sedat Erus, Selim Işık, Bihan Koyunpınar, Ali Nağış, Ferhat Tuncay, Efe Gürsoy, Tuğçe Leventoğlu, Alp Alhat, Artur Gezer, Kuzey Altuğ ve Uzay Altuğ yarışıyor. Milli Takım kaptanı ve milli sporcu Murat Yorgancı önderliğinde yarışacak Türk sporcular, farklı kategorilerde performans sergileyerek şampiyonaya damga vurmaya hazırlanıyor.

Murat Yorgancılar: "Bu sporu ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz"

Milli Takım kaptanı Murat Yorgancı, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Ülkemize böyle bir sporu kazandırdığımız için destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Türkiye'de yeni gelişen bir branş olmasına rağmen çok yetenekli genç sporcularımız var. 9 yaşından itibaren bu spora başlayan çocuklarımız bulunuyor. Motosurf, dünya genelinde hızla gelişen ve World Games kapsamında yer alan yarı olimpik bir spor. Gençlerimizi bu alanda yetiştiriyor ve uluslararası arenada Türk bayrağıyla görmekten büyük gurur duyuyoruz. Antrenman alanı desteğiyle birlikte sporcularımızın performansı her geçen gün artıyor."

Motosurf'te genç nesil rüzgarı umutlu ve iddialı

Şampiyonaya katılan genç sporcular ise bu yıl daha güçlü ve kalabalık bir ekip olduklarını vurguladı. Sporcular, "Bu yıl daha hızlıyız, daha heyecanlıyız ve umutluyuz. Türkiye'de ikinci kez düzenlenen bu büyük organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2,5 yıldır uluslararası yarışmalara katılan milli sporcu Ender Yorgancılar da hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımızı gururla dalgalandırmak istiyoruz. Bu yarışmaya kendimizi göstermek ve neler yapabildiğimizi kanıtlamak için geldik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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