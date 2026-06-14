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İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası tamamlandı

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İzmir Çeşme'de ikinci kez düzenlenen İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası'nda 20 ülkeden 93 sporcu yarıştı. Dereceye girenlere ödülleri verildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun yazılı açıklamasına göre, Türkiye'nin bu yıl ikinci kez ev sahipliği yaptığı şampiyonada 20 ülkeden 93 sporcu yarıştı.

Çeşme Şifne'deki şampiyonada sporcular, ülkelerinin bayraklarıyla deniz üzerinde sergiledikleri performanslarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etap yarışlarında 16 Türk sporcu da farklı kategorilerde mücadele etti.

Şampiyonanın son gününde dereceye giren sporculara ödülleri Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Başkan Vekili Ogün Baysan ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar tarafından verildi.

Kategorilerde dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler Stock: 1. Kolar Adam, 2. Boabbas Mustfa Hasan, 3. Lanner Alexander

Elit Kadınlar : 1. Sara Zuborova, 2. Kolarova Barbora, 3. Stloukalova Aneta

Elit Erkekler: 1. Matyas Novotvy, 2. Zahorsky Lukas, 3. Lukscheider Alex

Master Kadınlar : 1. Eunjin Lee, 2. Beckmann Jennifer, 3. Vengerova Ekaterina

Master Erkekler: 1. Kim Down, 2. Faltejsek Petr, 3. Renner Jirí

Junior Erkekler : 1. Stanıslav Kohout, 2. Hruska Maxmilian, 3. Lichal-Kratochvil Leo

Junior Kızlar: 1. Ellen Burdova, 2. Pozdnıkova Nela, 3. Bubnıkova Bibiana

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
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