'İyi konuşamayacağım' diyen Rıdvan Dilmen'den canlı yayında olay sözler: Nereden aklına geldi

Beşiktaş'ın Konyaspor'u son saniye golüyle 2-1 mağlup ettiği maçı ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. "Beşiktaş hakkında bugün iyi konuşamayacağım." diyerek sözlerine başlayan Dilmen, "Şenol Güneş'in nereden aklına geldi Saiss'ı orta saha oynatmak, nerede aklına geldi Gedson'u sağ kenara atmak gerçekten bilmiyorum. Oyunu getiren düzene bakın, herkes kendi pozisyonunda oynuyordu. Maçın ilk 59 dakikası boşuna gitti Beşiktaş için." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u 90+5. dakikada Josef de Souza'nın attığı golle 2-1 mağlup etti. Nefes kesen mücadeleyi TV8.5 ekranlarında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

"GERÇEKTEN BİLMİYORUM"

Şenol Güneş'i eleştiren Dilmen, "Şenol Güneş'in nereden aklına geldi Saiss'ı orta saha oynatmak, nerede aklına geldi Gedson'u sağ kenara atmak gerçekten bilmiyorum. Oyunu getiren düzene bakın, herkes kendi pozisyonunda oynuyordu. Maçın ilk 59 dakikası boşuna gitti Beşiktaş için." dedi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarının devamı şöyle:

"1 SAATİNİ BOŞA HARCADI"

"Puan farkı hala çok fazla ancak böyle bir oyunla kazanmak çok önemli. Oyunun önemli bir bölümünü kontrol eden Konyaspor'du. Kazanan her zaman haklıdır ancak Beşiktaş hakkında bugün iyi konuşamayacağım. Şenol Güneş, takımın 1 saatini boşa harcadı.

"GEDSON FERNANDES EN İYİSİYDİ"

Hocanın istediği sistem 4-2-3-1, Saiss asla orta saha oynamaz. İngiltere'de de onu orta saha oynatan hoca kimse antrenör falan değildir o! Romain Saiss'ı özellikle de ikili orta sahadan biri yapan teknik adamı ben beğenmem. Gedson Fernandes sahanın en iyi futbolcusuydu. Müthiş top oynadı... 12-13 km koşmuştur muhtemelen ve bence Beşiktaş'a geldiğinden beri en iyi futbolunu oynadı. Basmadık yer bırakmadı sahada.

"KAÇIRIRSANIZ SİZİ CEZALANDIRIRLAR"

Maçın uzatma dakikalarında kanal değiştiremeyecek hale geldik. Şenol hoca istedi bu oyunu. İlhan Palut, 'Maç geldi' diye düşünmüştür muhtemelen ama Soner, Bytyqi, Diouf ile kaçırırsanız sizi cezalandırırlar. Şunu söyleyebilirim ki; Konyaspor'un tamamen şuursuzca yaptığı hücumlar sayesinde Beşiktaş bu maçı 2-1 kazanabildi. Konyaspor bu maçta 24 kez ceza sahasında topla buluştu. Diğer maçlarına bakın bu sayıya ulaşamamışlardır muhtemelen. Kontrollü bir oyunu tercih ediyor Konyaspor genelde.

"AYRILIK HABERLERİ VAR"

Dünyanın en önemli kalecileri de bu tarz goller yiyebiliyor ancak Mert Günok'un yediği gol bundan 20 yıl sonra da konuşulur. Josef de Souza bu maçla birlikte yeniden form kazanabilir. Ayrılık haberleri var ancak bu saatten sonra nereye gideceksin, Beşiktaş'tan iyi bir takım mı bulacaksın? Bana kalırsa ben Tayfur Bingöl'ü kullanırım çünkü çok yönlü bir oyuncu ve maç içinde çok fazla pozisyona geçebilir.

"ORASI BİRAZ SORU İŞARETİ"

Muleka ile Cenk değişmeli oynayacaktır bundan sonra muhtemelen. Bir forvet arayışı daha var Beşiktaş'ın, Aboubakar ismi geçiyor. Aboubakar, Muleka'dan iyi oyuncu ama takıma ilaç olur mu? Orası biraz soru işareti."