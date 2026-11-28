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Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) ile havacılık ve seyahat teknolojileri şirketi Hitit arasında, masa tenisinin okullarda yaygınlaştırılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yapılan protokolle, çocukların okullarda düzenli olarak masa tenisi oynamasını amaçlayan ITTF Okul Programı'nın daha fazla ülkeye ve okula ulaştırılması hedefleniyor.

Programın ilk yılında dört kıtadan 6 üye federasyonun katılımıyla öğretmenlere masa tenisi eğitimi verilirken okullara da malzeme desteği sağlandı.

Yeni işbirliği kapsamında, Hitit'in Türkiye'de yürüttüğü "uçan raketler" projesinde edindiği deneyimden yararlanılarak masa tenisinin okul programlarına dahil edilmesi ve daha fazla çocuğun bu sporla tanışması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve ITTF Asbaşkanı Veli Ozan Çakır, işbirliğinin önemine dikkati çekerek, "Okullar, bir sonraki nesil için en büyük farkı yaratabileceğimiz yerlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA