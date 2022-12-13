İtiraf üstüne itiraf! Ayrılmak istediğini söyleyen Josef'ten çok konuşulacak sözler

Olaylı Ankaragücü maçından sonra Türkiye'den ayrılmak istediğini söyleyen Josef de Souza'nın fikirleri değişti. Brezilyalı futbolcu, o gün yaşadığı duygulardan dolayı böyle bir açıklama yaptığını ifade etti. Josef, Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sevinçle ilgili de çarpıcı bir yorumda bulundu.

Siyah-Beyazlılar'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza, Valerien Ismael'in ayrılığı, Fenerbahçe derbisindeki sevinci ve olaylı Ankaragücü maçı sonrası yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Josef, Beşiktaş'ta kalmak istediğini özellikle vurguladı.

İşte Josef'in açıklamalarından satır başları:

"HERKESİN İLGİSİ VARDI"

"İstanbul'daki hemen her takımın ilgisi vardı Türkiye'ye ikinci gelişimde. Ancak resmi teklif ve çok ciddi projeyle gelen Beşiktaş oldu. Ben de Beşiktaş'ı istiyordum. Tanrıya şükürler olsun. Hayatımda aldığım en iyi karardı"

"SAYGISIZLIK YAPMADIM"

Fenerbahçe taraftarına saygı duyuyorum. Benim asıl sorumluluğum Beşiktaş taraftarına. Çünkü Beşiktaş'ta oynuyorum. Gol attığım için fazla sevindim ama kimseye saygısızlık yapmadım.

"O GÜNKÜ DUYGULARIM YOĞUNDU"

"Daha önce söylemiştim o günkü söylediklerim yoğun duygular içerisinde yaptığım açıklamalardı. Ayrılmak istiyorum demiştim. Ceza alma durumu beni gerçekten üzmüştü. Ben burada olmaktan dolayı gerçekten mutluyum. Türkiye evim gibi. Çocuklarım burada yetişiyor."

"ISMAEL'İN SORUNU YOKTU"

"Valerien Ismael'in bir sorunu yoktu, başarılı olamadı. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Beşiktaş'ta oynayan herkes kendine bakmalı. Başarısızlığın tek nedeni hoca değil. Valerien Ismael ile ilgili bir şey diyemem, grup olarak alınan sonuçlardı."

"DİLEĞİM BU HİKAYEYE DEVAM ETMEK"

"Burada kalmak istiyorum. Beşiktaş'a bana verdiklerinden dolayı müteşekkirim. Dileğim, isteğim Türkiye'de Beşiktaş'la bu hikayeye devam etmek."