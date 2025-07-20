İtalyanlar duyurdu! Morata'dan yeni takımına 4 yıllık imza

İtalyanlar duyurdu! Morata'dan yeni takımına 4 yıllık imza
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Galatasaray'daki geleceği merakla beklenen Alvaro Morata için sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, İspanyol forvetin, Como ile dört yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Milan'dan Galatasaray'a transfer olan Alvaro Morata'nın geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

COMO MORATA İLE 4 YILLIĞINA ANLAŞTI

İtalyan Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Serie A ekibi Como, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata ile anlaştı. İtalyan ekibinin, 32 yaşındaki yıldız ile bir yılı opsiyonlu dört yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFERE İZİN VERDİ

Haberde, Morata'yı gelecek sezon planlamalarında düşünmeyen Galatasaray'ın Morata'nın ayrılığına izin verdiği ifade edildi. Ayrıca Milan ve Galatasaray'ın da deneyimli golcünün Como'ya transferi için anlaştığı vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıkan Morata, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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