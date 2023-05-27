Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

İtalyan devine deplasmanda soğuk duş! Son dakikalarda yıkılan Roma'nın Şampiyonlar Lig'i şansı kalmadı

Spor Haberleri

İtalya Serie A 37. hafta maçında Roma, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Lig'ine gitme şansını kaybetti.

Serie A 37. hafta maçında Roma, deplasmanda Fiorentina ile karşılaştı. Stadio Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Fiorentina 2-1 kazandı.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Luka Jovic, 88. dakikada Jonathan Ikone kaydetti. Roma'nın tek golünü ise 11'inci dakikada El Shaarawy attı.

İtalyan devine deplasmanda soğuk duş! Son dakikalarda yıkılan Roma'nın Şampiyonlar Lig'i şansı kalmadı

Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik maça yedek başladı ve 46. dakikada oyuna dahil oldu. Roma, ligde çıktığı son 7 maçtan galibiyet alamadı.

İtalyan devine deplasmanda soğuk duş! Son dakikalarda yıkılan Roma'nın Şampiyonlar Lig'i şansı kalmadı

Bu sonuçla 60 puanda kalan Mourinho'nun öğrencilerinin Devler Ligi biletini alma şansı kalmadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Roma Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title